Şehzadeler Belediyesinin maskotu yeni yuvasını buldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, birkaç aydır Şehzadeler Belediyesi'nde bakımını yaptığı, belediyenin maskotu Boncuk isimli yavru kediyi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e hediye ederek, sahiplendirdi.

Hayvanseverliğiyle bilinen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, birkaç aydır belediye başkanlık katında bakımını yaptığı Boncuk isimli yavru kediyi, sahiplendirdi. Başkan Çelik, belediyenin maskotu olan Boncuk isimli kediyi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e hediye etti. Başkan Çelik "Boncuk adını verdiğimiz bu kediyi başkanlık katında birkaç aydır besliyoruz. Şimdi de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk müdürümüze hediye ediyoruz. Bundan sonra İl Müdürümüz, bu güzel kediyi makamında bakarak sahiplenmiş olacak. Boncuk çok oyuncu bir kedi ve çok sevimli. Yunus Müdürümüzün ona çok iyi bakacağından eminiz. Zaman zaman da gidip kendisini ziyaret edeceğiz" dedi.

Hayvanların insanlara Allah'ın birer emaneti olduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise "Biz önce Rabbimin daha sonra da sizin emanetiniz olarak ona bakacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizin hayvanseverliğinizi, onlara ne kadar değer verdiğinizi zaten biliyoruz. İnşallah biz de Boncuk'un bundan sonraki yeni hamisi olacağız" diye konuştu.