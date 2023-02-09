Şehzadeler Belediyesi'nin mobil aşevi Adıyaman'da içleri ısıtıyor

Manisa Şehzadeler Belediyesi'nin depremzedelere sıcak çorba ve yemek çıkarması için Adıyaman'a gönderdiği 5 bin kişi kapasiteli mobil aşevi, ilk çorbasını yaparak içleri ısıtmaya başladı. Belediyenin tüm imkan ve gücünü depremzedeler için seferber ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Yüzyılın afetini yaşıyoruz ancak bu zor günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Şehzadeler Belediyesi olarak bizden ne talep ediliyorsa yerine getirmenin çaba ve gayretinde olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin hemen akabinde harekete geçen Şehzadeler Belediyesi, depremzedeler için seferberlik ilan etti. Belediyenin 21 araç ve 46 personeli deprem bölgeleri Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'a yaraları sarmak için gönderilirken, onlarca araç ve yüzlerce personeli de Şehzadeler'de yardım kampanyaları dahilinde vatandaşlardan gelen yardımları toplamak, tasnif etmek ve bölgeye göndermek için mesai yapıyor. Şehzadeler Belediyesi'nin depremzedelere sıcak çorba ve yemek çıkarması için 5 gönüllü aşçı ile birlikte Adıyaman'a gönderdiği 5 bin kişi kapasiteli mobil aşevi de bölgeye ulaşarak, hizmet vermeye başladı. Adıyaman merkez Eğriçay Parkı'nda oluşturulan toplanma merkezinde konuşlanan mobil aşevi, ilk sıcak çorbasını pişirerek depremzedelerin içlerini ısıttı. Bugün sabah saatlerinde pişirilen sıcak çorbaya akşam saatlerinde ilk sıcak yemek eklenecek. Depremzede vatandaşlar için akşam menüsünde kuru fasulye ve pilav olacak.

Depremin ilk anlarından itibaren AFAD ile irtibat halinde olarak Şehzadeler Belediyesi'nde teyakkuza geçtiklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gelen talepler istikametinde bölgenin ihtiyacı olan araç-gereç, personel ve yardım malzemesini hızla bölgeye gönderdiklerini söyledi. Belediyenin 21 araç ve 46 personelinin Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da, onlarca araç ve yüzlerce personelin de Şehzadeler'de depremzedeler için mesai yaptığını ifade eden Başkan Çelik, "Yüzyılın afetini yaşıyoruz ancak bu zor günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Şehzadeler Belediyesi olarak bizden ne talep ediliyorsa yerine getirmenin çaba ve gayretinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yüzyılın felaketinde yaraların sarılması için gerek deprem bölgesinde gerekse de ilçemizde görev yapan mesai arkadaşlarıma, depremden etkilenen illerdeki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev alan kamu personeli ve ekiplerimize, başlatılan yardım kampanyalarına destek veren Manisalı hayırseverlerimize, gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.