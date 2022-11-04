Şehzadeler Belediyesi'nin Sancaklıuzunçınar'a kazandırdığı proje hizmete girdi

Şehzadeler Belediyesi'nin Sancaklıuzunçınar Mahallesi'ne, kazandırdığı Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi projesi törenle hizmete açıldı.

Törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Gençlik Kolları Başkanı Samet Zenginoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

"Ne zaman arasak derdimize çare oluyorlar"

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı Selvet Coşkuner, hizmetleri için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve ekibine teşekkür ederek şöyle dedi: "Bulunduğumuz alan atıl bir durumdaydı. Başkanımız sağ olsun mahallemizin kullanabileceği bir hale getirdi. Bizler için bir eser bırakmış oldu. Ova yollarımızda 3 km asfalt çalışması yaptı. Mahallemizde taş döşemesi yaptı. Ne zaman arasak derdimize bir çare oluyorlar. Belediye başkanımızla inşallah uzun yıllar çalışmak nasip olur."

"Dün hayal edemeyeceklerimizi bugün yaşar hale geldik"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise daha önce köy ve belde olan mahallelere de ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verdiğini ifade ederek, “Şehzadeler 320 bin dönüm tarım arazisi olan bir ilçedir. Esas itibariyle büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları mahallelerin içi ile ilgilidir. Ama biz bizim görev alanımızın içindedir dışındadır demeden 320 bin dönümlük bu arazide bin bir zahmetle ürün üreten, ülkenin ekonomisine katkıda bulunan çiftçilerimize duyarsız kalmadık. Daha önce traktörle zor gidilen tarlalara bugün taksilerle gidildiğini görüyoruz. 2014'ten bugüne kadar 4500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibariyle 175 kilometre ova yolunda soğuk asfalt çalışmalarını tamamladık. Bunlar eskiden hayaldi. Allah'a hamdolsun büyük usta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye her alanda çağ atladığı gibi bu tür hizmetlerde de ciddi yolar kat ettik. Dün hayal edemeyeceklerimizi bugün yaşar hale geldik. Çiftçilerimiz için yaptığımız çalışmalarımız sırf bunlardan ibaret değil. Manisa'da ilk defa Şehzadeler Belediyesi olarak 2 tane erken uyarı sistemini kurup Tarım Müdürlüğü ile bağlantısını sağladık. Türkiye'nin en güzel kiraz pazarını hemen dibinizde yaptık. Kahvehane önlerinde otobüs duraklarında yapılan alışveriş dönemi bitti. Şimdi benim Uzunçınarlı kardeşim ürününü kiraz pazarına götürüyor, orada 70 dönümlük bir alanda ferah şekilde Türkiye'nin her tarafından gelen tüccarlarla pazarlık ettirerek en iyi rakama satıyor." dedi.

Üreticiler için yaptıkları diğer hizmetlerden bahsederek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik, Uzunçınar Mahallesi özelinde de hayata geçirdikleri hizmetler hakkında bilgi verdi.

Açılışı yapılan hizmetin bulunduğu alanın daha önce atıl bir durumda olduğunu ifade Başkan Çelik, "Mahallemizin bir salona ihtiyacı vardı biz de gerekli çalışmayı hemen yaparak mahallemize bu projeyi kazandırdık" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Çelik şöyle konuştu: "Çok Amaçlı Salonumuz; 130 metrekare kapalı alan, 35 metrekare gelin odası ve lavabo olmak üzere toplam 165 metrekaredir. Çok amaçlı salon içerisinde 3 adet lavabo ve gelin odası bulunmaktadır. Çok amaçlı salona ait parselin dış sınırına 50 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde taş duvar örülerek, önünde kalan açık alana 600 metrekare parke taşı döşemesi yapıldı. Salonun çevresinde bulunan alanların parke taşı ve bordür tamiratları yapıldı. Salonun önünde bulunan 100 metrekarelik alana çocuk oyun grubu monte edildi. Çok amaçlı salonun ön tarafına yapılan taş duvarın üstüne 100 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde korkuluk yapıldı. Salonumuzun iç tefrişatı da belediyemizce yapılarak bugün halkımızın hizmetine açılıyor. Şehzadeler'imize, Sancaklıuzunçınar'ımıza hayırlı, uğurlu olsun"

Kaymakam Çaykara teşekkür etti

Daha sonra vatandaşlara hitap eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da ülke genelinde son dönemde yaşanan güzel hizmetlerden söz ederek bu hizmetlerden Sancaklıuzunçınar'ın da yararlandığını söyledi. Projenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Çaykara, "Şehzadeler'imize, Sancaklıuzunçınar'ımıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde protokol üyelerince kurdela kesildi ve Sancaklıuzunçınar'a kazandırılan eser hizmete sokuldu. Başkan Çelik ve beraberindekiler hep birlikte açılışı yapılan salonu gezdi.