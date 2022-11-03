Şehzadeler Belediyesi'nin standı Teknotarım-22'nin ilgi odağı oldu

kez kapılarını açan Teknotarım'22 Manisa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Şehzadeler Belediyesi'nin standı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Teknotarım'22 Manisa 16. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı. Ülkenin tarım başkenti olmaya aday Manisa, 3- 6 Kasım tarihlerinde 16. kez sektörün büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak. Üretici firma, sektörün öncü firmalarının yanı sıra kurum ve kuruluşların katıldığı fuarda Şehzadeler Belediyesi de standıyla yer aldı. Belediyenin tarıma yönelik hizmetlerinin tanıtıldığı stantta ayrıca konuklara şifalı mesir macunu ikramı da yapıldı. Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu standı ziyaret eden vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, belediyenin yaptığı tarımsal çalışmalar hakkında bilgi verdi.