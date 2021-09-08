Şehzadeler Belediyesinin yeni projesi son şeklini aldı

Şehzadeler Belediyesinin eski adliye lojmanları olarak bilinen bölgede hayata geçireceği "Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi" projesinde nihai aşamaya gelindi. Hazırlanan proje üzerinde başkan yardımcıları ile birlikte son değerlendirmeleri yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Allah nasip ederse 2-3 ay içerisinde ihalesini gerçekleştirip, temelini atmayı planlıyoruz. Bitirdiğimizde nezih bir binayı şehrimizin kalbine kazandırmış olacağız” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in daha önce müjdesini verdiği "Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi" projesinde yeni bir aşamaya daha geçildi. Projenin planları hazırlanırken Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler ve teknik ekiplerle birlikte planları inceleyerek, üzerinde son değerlendirmeleri yaptı ve nihai şeklini verdi. Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projesinin her katını büyük bir titizlikle inceleyen ve teknik ekiplerden bilgiler alarak, planlara son şeklini veren Başkan Çelik, gelinen aşamayı değerlendirdi. Her yeni projenin kendileri için yeni bir heyecan olduğunu kaydeden Başkan Çelik şöyle konuştu; “Şehzadelerimiz, Manisa'mıza çok güzel bir eser kazandırabilmek için çok uzun zamandan beri çaba ve gayret sarf ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projemiz ile ilgili daha önce dış cephe ile ilgili çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi de nihai aşamaya geldik. Projeler üzerinde gerek yapım kısmı Fen İşleri, gerekse işletecek olan Kültür Müdürlüğümüzden sorumlu başkan yardımcılarımız ve arkadaşlarımız ile son değerlendirmelerimizi yaptık. Allah nasip ederse 2-3 ay içerisinde ihalesini gerçekleştirip, temelini atmayı planlıyoruz. Bitirdiğimizde nezih bir binayı şehrimizin kalbine kazandırmış olacağız. Öğrencilerimizin, gençlerimizin gelip kitap okuyacağı, ders çalışacağı Gençlik Merkezindeki etkinlik ve kurslardan istifade edebilecekleri şehrin tam göbeğinde, yürüme mesafesinde güzel bir mekan olacak. Şu ana kadar emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Allah sağlık, afiyet içerisinde temelini atıp, açılışını gerçekleştirmeyi nasip etsin. Şehzadelerimize hayırlı olsun”