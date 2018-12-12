Şehzadeler beyaz masa 13 bin soruna çözüm buldu

2014 yılında kurulan Şehzadeler Belediyesi, bugüne kadar vatandaşlardan gelen toplam 16 bin 991 sorundan 13 bin 70 tanesinin çözüme kavuşmasını sağladı.

Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa birimi vatandaşlardan gelen sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Beyaz masa birimi ile vatandaşların tüm sorunlarını belediyeye rahatlıkla iletebildiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Halkla ilişkilere büyük önem veren bir belediye olarak halkla doğrudan iletişim kurmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu nedenle halkımızın şikayet ve taleplerini varsa mahalle ve sokaklarındaki aksaklıkları bizlere rahat ve hızlı bir şekilde ulaştırabilmesi adına göreve gelir gelmez ilk olarak beyaz masa birimimizi kurduk. Vatandaşlarımızın ilettiği tüm konuları bilgisayar üzerinden sistemimize kaydeden sorumlu arkadaşlarımız, sorunların takibini yaparak en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlıyor. Bu sayede vatandaşımızın ilettiği ve belediyemizi ilgilendiren tüm konular ele alınmış oluyor. Ağustos 2014'ten beri görev yapan beyaz masa birimimize aralık ayı itibarı ile toplamda 16 bin 991 sorun iletilmiş, bu sorunların 13 bin 70 tanesi çözüme kavuşturulmuş. Geriye kalan 3 bin 921 tanesi için de ya çalışmalarımız devam etmekte ya da diğer kurumları ilgilendirmektedir. Vatandaşlarımız sadece bu yıl içerisinde 2 bin 900 adet sorunu beyaz masa birimimize iletmiş, bu sorunların da 2 bin 359 tanesi çözüme kavuşturulmuştur” dedi.