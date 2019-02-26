Şehzadeler esnafından Özdemir'e yoğun ilgi

31 Mart yerel seçimlerine günler kala Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gün içinde ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri yapıp, vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Özdemir, akşamları da merkeze bağlı mahallelere ekibiyle birlikte çıkarma yapıyor. Önceki gün Yenicami, Doğu Caddesi ve Kenzi Caddesi üzerinde girilmedik esnaf dükkanı, sıkılmadık el bırakmayan Özdemir, “Hemşerilerimiz bizlere ve Millet İttifakı'na olan ilgisinden memnunuz. Sağolsunlar bizleri bağrına basıyorlar. Onlarla konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Onlar bizden taleplerini iletiyor bizde kendilerine hizmet eden bir belediye vadediyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde hazırladıkları projeleri de açıklayacaklarını ifade eden Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Projelerimiz hazır. Göreve hazırız. İnşallah halkımızın da teveccühü ile Şehzadelere hizmet eden bir belediye geliyor. Gece gündüz demeden çalışmaya sadece seçim dönemlerinde değil 5 yıl boyunca görev süremizde devam edeceğiz” diye konuştu.