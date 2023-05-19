Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden 19 Mayıs kutlaması

Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'nde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, öğretmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan programla kutlandı.

Merkez binasında gerçekleştirilen kutlama programına, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, müdür yardımcıları Orhan Çelik, Mustafa Tire, Meral Çetinkaya, öğretmen ve usta öğreticiler ile kursiyerler katıldı. Törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kayaokay, tüm öğretmen ve kursiyerlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutladığını belirterek, “Bugün burada tarihe adını altın harflerle yazdırmış olan Mustafa Kemal Atatürk'ün anmak ve Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. 104 yıldır 19 Mayıs bizim için sadece bir tarih değildir, Kurtuluş savaşımızın başlangıcı, yok edilmeyeceğimizin ispatıdır. O yüzden hakkımız olan bu bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaktadır” dedi.

Kutlama programı, kursiyer ve öğretmenlerden oluşan gurubun Atatürk'ün gençliğe hitabını ve gençliğin Ata'ya cevabını okumasıyla devam etti. Program, spor eğitmeni Aslı Roşan ve kursiyerleri tarafından hazırlanan folklor ve step gösterisi ardından, müzik eğitmenlerinden Hakan Ocaklı'nın ve kursiyerlerinin hazırladığı saz ve türkü dinletisi, müzik eğitmenlerinden Rengin Kolbaşı ve kursiyerleri hazırladıkları gitar ve şarkı dinletisi ile sona erdi.