Şehzadeler HEM yılsonu sergisi törenle açıldı

Manisa'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Hayat Boyu Öğrenme Haftası dahilinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında binlerce kursiyer tarafından yapılan birbirinden güzel el emeği göz nuru eserleri sergiledi.

Şehzadeler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen etkinliğe Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi İlyas Kayaokay ile öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler ile davetliler katıldı.

Yılsonu sergisine katılan herkese teşekkür eden Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, “Yıl boyunca kursiyerlerimizin, öğretmenlerimizin ürettiği el emeği ürünleri böyle tarihi bir dokuya sahip mekanda sergileme imkanı sunan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyorum. Geçmişten geleceği kültürel değerlerimizin yaşatılmasında her zaman Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi sahadaki yerini almıştır. Her zaman her yer eğitim ilkesiyle hareket etmektedir. Çok çeşitli branşlarda üretilen ürünlerin tezgahlarda yer aldığını görüyoruz. Üretilen bu ürünler sadece süs eşyası veya dekoratif değil çok daha büyük anlamlar ifade ediyor. Geri dönüşüm malzemeler değerlendiriliyor. Açılan kurslar, kurslarda üretilen ürünler ekonomiye ve istihdama da katkı sağlıyor. İşbirliği yaptığımız bütün kurumlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açılan 220 kursta 4 binden fazla kursiyer eğitim aldı

Şehzadeler Belediyesi olarak 5 asırlık tarihi Kurşunlu Han'ı restore ederek kültür ve sanat merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ise en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu kaydetti. Belediye olarak her zaman Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak çeşitli kurslar açtıklarını belirten Başkan Çelik, "Kurşunlu Han'da 2022-2023 döneminde 169 kurs açıldı, 2 bin 626 bin kursiyer eğitim aldı. Çeşitli bölgelerde kurslar açtık, bu dönem toplamda 220 adet kurs açılarak 4 binden fazla kursiyer kurslardan faydalandı." dedi.

Kaymakam Çaykara, Milli Eğitim Müdürü Dikici de birer konuşma yaparak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Kursiyerlerden oluşan koro bir konser verdi.

Etkinlik, protokol üyelerinin el emeği ürünlerini incelemesiyle sona erdi. Serginin pazartesi gününe kadar açık kalacağı öğrenildi.