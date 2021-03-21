Şehzadeler ilçesi her yönüyle kitapta toplandı

Manisa'da Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'nın girişimleriyle hazırlatılan 'Ege'nin incisi Manisa'nın yükselen yıldızı Şehzadeler' kitabı Şehzadelerpark'ta tanıtıldı.

Şehzadeler Kaymakamlığı tarafından hazırlatılan 'Egenin incisi Manisa'nın yükselen yıldızı Şehzadeler' kitabı Şehzadelerpark'ta yapılan tanıtımda başta Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik üzere ilçedeki kurum müdürlerine dağıtıldı. 750 adet basılan kitap, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına dağıtılacak. Şehzadeler ilçesini her yönü ile tanıtan kapsamlı bir eser olan kitabın kalıcı çalışma yapacak araştırmacılara da bir kaynak eser olması amaçlanıyor.

Hazırlanan kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, “Şehzadeler Kaymakamlığı fedakar personeli ve değerli çalışma arkadaşlarımın katkısı ile ortaya çıkan, böyle kapsamlı bir çalışmanın tabiidir ki eksiği ve yanlışları olabilir. Ancak mevcut durumun ayrıntılı bir fotoğrafını çekme gayretinin ürünü olan kitap, işi profesyonel olarak yapacak değerli araştırmacılara fikir verecek, yöneticileri ile vatandaşlara da yeni bir heyecan verme gayretinde olacaktır. Manisa'mızın yetiştirdiği değerli devlet adamı ve 22. Dönem TBMM Başkanı ve 61. Hükümet'in Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç başta olmak üzere Manisalı Bakanlarımız Ruhsar Pekcan, Bekir Pakdemirli ve Muharrem Kasapoğlu'na, destekleri ve katkıları ile bizlere her zaman güç veren değerli Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz ve Manisa milletvekillerimize destek ve katkıları için şükranlarımızı sunarız. Basımdaki katkıları için Manisa Ticaret Odasının değerli başkanı Mehmet Yılmaz'a özel teşekkürü de sunmak ayrı bir gönül borcudur. Gayret bizden muvaffakiyet Allah'tandır” diye konuştu.