Şehzadeler İstihdam Masası 8 bin 900 kişiyi iş sahibi yaptı

Hayatın her alanında vatandaşların refahı için çalışan Şehzadeler Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, kurmuş olduğu istihdam masası sayesinde işsiz vatandaşların iş bulmalarına yardımcı oluyor. 2014 yılının haziran ayında belediye bünyesinde kurulan istihdam masası birimi, 4 buçuk yıllık süre içerisinde iş arayan 8 bin 900 vatandaşa iş kapısı buldu. İstihdam masasının çalışmaları hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 171 bin nüfuslu ilçemizin her mahallesine rutin belediyecilik hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra Şehzadelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına da kayıtsız kalmıyoruz. Bu bağlamda iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için göreve geldiğimiz yıl istihdam masamızı kurarak iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olamaya başladık. Manisa'da faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ile bu konuda irtibat kurarak, kendilerine işçi bulma noktasında gereken desteğimizi ifade etmiştik. Bu konuda talebimize olumlu yanıt veren firmalarla ile sürekli diyalog halinde olarak belediyemiz istihdam masasına başvuruda bulunan işsiz vatandaşlarımızı bu firmalara yönlendirip iş bulmalarına yardımcı olduk. 2014 yılı haziran ayından bu yana Manisa OSB ve özel sektörde toplamda 8 bin 900 vatandaşımızın iş bulmasını sağladık. Bu çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Sadece 2018 yılı içerisinde bugün itibarı ile bin 500'e yakın vatandaşımızın iş bulmasına yardımcı olduk” dedi.