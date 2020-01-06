İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde kış sezonu kayıtları başladı

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’nde 15 Ocak’ta başlayacak olan kış sezonu kursları için kayıtlar başladı.

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nde 15 Ocak'ta başlayacak olan kış sezonu kursları için kayıtlar başladı.


Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nin yeni kayıt dönemi başladı. 6 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayan kış sezonu kayıtları, 14 Ocak 2020 Salı gününe kadar devam edecek. 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayacak kurslar ise hafta içi her gün saat 08.30 ile 18.30'da verilecek. Kış döneminde form tutmak ve formunu korumak isteyen kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilecek. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi 0236 250 11 50 numaralı telefondan alınabilir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.