Şehzadeler kentsel dönüşüm ofisi hizmete açıldı

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yapılacak olan çalışmalar ve gelinen aşamayla ilgili ofiste görevli teknik personellerden bilgi alabilecekler.

Şehzadeler Belediyesinin Dilşikar, Bayındırlık, Gediz, Kocatepe ve İshak Çelebi mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşama olan mimari projenin tanıtımı yapıldı. Bugün hizmete açılan Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisinde ilk tanıtım mahalle muhtarlarına yapıldı. Kocatepe Mahallesinde açılan ofiste düzenlenen toplantıya Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra, Gediz Mahalle Muhtarı Rahmetullah Öztürk, Bayındırlık Mahalle Muhtarı Bedirhan Çiçek, İshak Çelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök, Dilşikar Mahalle Muhtarı İhsan Uyar, Belediye Meclis Üyeleri Selman Keresteci, Ulus Kotluca, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve vatandaşlar katıldı.

“Kentsel dönüşüm ofisinde halkımızı bilgilendireceğiz”

Yeni açılan kentsel dönüşüm bilgilendirme ofisine gelen tüm vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgiler verileceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Dilşikar, Bayındırlık, Gediz, Kocatepe ve İshak Çelebi mahallelerimizi ilgilendiren, 365 dönümlük alanda yapmaya planladığımız kentsel dönüşüm projemiz ile ilgili hak sahiplerinin bilgi sahibi olacağı ve gereken tüm bilgileri alabileceği kentsel dönüşüm bilgilendirme ofisimizi bugün itibarı ile hizmete açtık. Bugün ilk bilgilendirmemizi de 5 mahallemizin muhtarına yapıyoruz. Kentsel dönüşüm projemizde görev alan uzman arkadaşlarımız burada hemşehrilerimize her konuda bilgi verecekler. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz gün itibarı ile bu 5 mahallemizin daha güzel bir hale gelmesi ve projemizin hayata geçebilmesi için çalışmalara başladık. Çünkü bu mahallelerimizdeki yaşam koşulları çok kötüydü. Yaptığımız hızlı bir çalışmayla bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı bir proje üzerinde çalıştık. Yaptığımız çalışmalarımız neticesinde söz konusu alan 6306 Sayılı yasa kapsamında riskli alan ilan edilerek, burada yaşayan tüm vatandaşlarımızın hak sahibi olabileceği şekilde riskli alanda dönüşüm alanı olarak Bakanlar Kurulu tarafından karar alındı ve cumhurbaşkanımız tarafından da onaylandı. Bakanlık tarafından bu alanın dönüşümü ile alakalı yetkiyi belediye olarak aldıktan sonra gerekli olan tüm ihale ve saha çalışmalarını yaptık. Projemizin hayata geçebilmesi için aşama, aşama ilerliyoruz.” dedi.

“İsteyen kendi binasını yapabilecek”

Yapılacak olan kentsel dönüşüm esnasında TOKİ'nin yanı sıra isteyen vatandaşların kendilerinin veya müteahhitler eliyle inşaat yapabileceklerini belirten Başkan Çelik, “Hazırlamış olduğumuz mimari projemizi de bugün itibarı ile vatandaşlarımıza tanıtmaya başladık. Bu mimari projemizde bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerekli değerleme çalışmaları da yapılarak, tüm hak sahipleri ile tek tek görüşmelerimize başlayacağız. Bu alanda kendi tapulu arazileri olanlar gibi, hazine arazisi veya belediye arazisi üzerinde evleri olanlarda hak sahibi olacaklar ve hiç kimse mağdur edilmeyecek. İnşaat çalışmaları süresinde bakanlıkça belirlenmiş olan kira destekleri herkese yapılacak. Bakanlığa sunduğumuz planlarımız kabul edilirse, hak sahibi olan vatandaşlarımız ile yapacağımız görüşmelerde, hak sahibi olan hissedarlar isterse kendi binalarını kendileri de yapabilecekler, isterseler de özel müteahhitlerle anlaşarak binalarını yapabilecekler. İsteyen TOKİ ile anlaşıp binalarını yapacak isteyende kendisi yapabilecek. Netice itibarı ile de burada yıllarca yaşamış buraların cefasını çekmiş olan vatandaşlarımız, yenileme çalışmalarının ardından caddeleri, bulvarları, yeşil alanları, sosyal donatı alanları ve modern konutlarıyla, Manisamıza artı bir değer katacak olan bu alanın sefasını da sürecekler.” diye konuştu.

“Türkiye'ye örnek olacak”

Yapılacak çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek bir çalışma olabileceğinin altını çizen Başkan Çelik, “Bugün hizmete açtığımız bu ofisimize gelen vatandaşlarımıza şuan gelinmiş olan süreci ve bakanlığa sunmuş olduğumuz projelerimizin detaylarını anlatarak onları proje hakkında bilgilendireceğiz. Burada en çok önemsediğimiz nokta burada yaşayan vatandaşlarımızın bu projeyi kabul etmeleridir. Biz yaptığımız tüm hizmetlerde bugüne kadar halka rağmen hiçbir işin içerisinde olmadık. Bundan sonrada olmayacağız. Halkımızın büyük çoğunluğunun istemesi halinde bu projemizde ilerleyeceğiz. Bu bölgede büyük bir dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız. Bu alan gerçekten de Türkiye'de kentsel dönüşüme en çok ihtiyaç duyulan alanlardan bir tanesidir bu alan. Tamamlandıktan sonra Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje olacak. Güzel bir kentsel dönüşüm hamlesini inşallah bu alanda gerçekleştirmiş olacağız. Bugün itibarı ile bu ofisimizde şehir plancılarımız, mimarlarımız ve kentsel dönüşüm ekibimiz ile birlikte halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Rabbim sağlık içerisinde bu önemli projemizi tamamlayarak hayata geçirmemizi nasip etsin inşallah.” dedi.

Muhtarlardan projeye tam destek

Bayındırlık Mahalle Muhtarı Bedirhan Çiçek, 5 mahallede yaşayan vatandaşların yaklaşık 50 yıldır mağdur halde olduğunu belirterek, “Mahallemizde yapılacak bu devasa ve önemli proje için mahalle halkımız adına değerli Belediye Başkanımıza tüm gayretleri nedeni ile çok teşekkür ediyorum ve onun yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kentsel Dönüşüm çalışmalarını halk olarak uzun zamandır beklediklerini ifade eden İshak Çelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök, “Bugüne kadar mahallemizde 2 defa yangın çıktı. Ancak çarpık yapılaşma ve dar sokaklar nedeni ile İtfaiye araçlarının girememesi nedeni ile bir yangına müdahale edilemedi. Bu proje sayesinde alt yapımız düzelecek, yollar, caddeler genişleyecek.” dedi.

Kentsel Dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların rahata kavuşacağını belirten Dilşikar Mahalle Muhtarı İhsan Uyar, “Sokaklarımıza ambulanslar ve itfaiyeler girmekte zorlanıyor. Alt yapı çalışmalarında yeteri derecede hizmetler alamıyoruz. En önemlisi de çocuklarımızın rahatça vakit geçirebileceği bir sosyal donatı alanımız yoktu. Bu proje ile tüm bunlar tamamlanmış olacak ve tüm sorunlar çözülmüş olacak inşallah. Halkımız bu kentsel dönüşüm ile birlikte gelecekte çok daha rahat bir yaşam sürdürecekler” dedi.

Gediz Mahalle Muhtarı Rahmetullah Öztürk ise vatandaşların bu kentsel dönüşüm ile büyük bir mutluluk yaşayacağını ifade ederek çalışmanın mutlaka tamamlanması gerektiğini belirtti.