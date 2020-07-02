İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehzadeler Meclisi ‘Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' dedi

Şehzadeler Belediye Meclisi, AFAD koordinasyonunda hayata geçirilen ve İdlib’in kuzeyine göç eden sivil halkın yerleştirileceği briket evler yapmayı amaçlayan ‘Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız’ kampanyasına, 30 bin TL ile destek verme kararı aldı.

Şehzadeler Belediye Meclisi, AFAD koordinasyonunda hayata geçirilen ve İdlib'in kuzeyine göç eden sivil halkın yerleştirileceği briket evler yapmayı amaçlayan ‘Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasına, 30 bin TL ile destek verme kararı aldı. Karar Meclis'te oy birliği ile alınırken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Allah kimseyi zorda, darda bırakmasın.” dedi.


Şehzadeler Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı, dün akşam Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, AFAD koordinasyonunda hayata geçirilen ve İdlib'in kuzeyine göç eden sivil halkın yerleştirileceği briket evler yapmayı amaçlayan ‘Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasına destek olunup olunmayacağı da görüşüldü. Mecliste grubu bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin meclis üyelerinin oy birliği ile kampanyaya 30 bin TL ile destekte bulunulması kararlaştırıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Allah kimseyi zorda, darda bırakmasın. Aldığımız bu karar ile İdlib'in kuzeyine göç eden sivil halkın yerleştirileceği 5 briket evin yapımına destek vermiş olacağız.” dedi.


Diğer gündem maddelerinin de görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.