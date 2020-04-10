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Şehzadeler, mimari proje ön onaylarını online yapacak

Şehzadeler Belediyesi ile Mimarlar Odası Manisa Temsilciliği arasında yapılan protokol kapsamında mimari proje ön onaylarının online olarak yapılabilmesi kararlaştırıldı.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Belediyemiz ile Mimarlar Odası Manisa Temsilciliği arasında gerçekleşen protokol neticesinde Covid-19 salgını nedeniyle mimari proje ön onayının online olarak yapılabilmesi karara bağlanmıştır. Karar gerek belediye personelinin gerek vatandaşlarımızın sağlığını korunması amaçlanmaktadır. Belediyemiz İnternet sitesindeki duyurular bölümünde paylaştığımız dilekçe örneği ile istenen evraklar mimari proje müellifi tarafından PDF formatında imar@sehzadeler.bel.tr e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Yapı ruhsatı aşamasında evrak asılları belediyeye iletilecektir.”

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