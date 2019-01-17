Şehzadeler sokak hayvanlarını unutmadı

Havaların soğuk olması nedeniyle sokak hayvanlarını da unutmadıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisalı vatandaşlara da bu konuda duyarlı olma çağrısında bulundu.

Şehzadeler Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Spil Dağı eteklerinde yaşayan sokak hayvanları için belirli bölgelere yem ve ekmek dağıtımı yaptı. Şehzadeler Belediyesi olarak ilçede yaşayan tüm canlılar için çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan 171 bin vatandaşımızın yanı sıra ilçemizde yaşayan tüm canlılarımız için çalışıyoruz. Bu bağlamda Spil Dağında yaşayan hayvanlarımız için yol kenarlarına ekmek ve yem bıraktık. Havaların aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmada zorlandıkları bu dönemler, belediye olarak dönem dönem bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Özellikle kış aylarında tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.