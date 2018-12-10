Şehzadeler, vatandaşların hüznüne ve mutluluğuna ortak oluyor

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetleri de hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı 12 adet çok amaçlı salon kültür ve taziye eviyle vatandaşların hüznüne ve mutluluğuna ortak oluyor. Şehzadeler Belediyesi olarak gönüllere dokunan hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak gönüllere dokunan belediyecilik hizmetleriyle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanında oluyor, onların dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle seviniyoruz. Bu bağlamda 171 bin nüfuslu Şehzadelerimizin ihtiyaç duyulan tüm mahallelerinde vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabilmeleri amacı ile çok amaçlı salonlar ile taziye ve kültür evleri inşa ettik. İlçemiz genelinde yapmış olduğumuz toplam 12 adet çok amaçlı salon ile kültür ve taziye evini, cenazesi olan vatandaşlarımız taziyeleri için kullanabilirken diğer yandan mahallelerimizde yapılacak olan her türlü etkinlik içinde kullanabiliyor. Özellikle ramazan aylarında mahalle halkımızın düzenlediği toplu iftar programlarında bu salonlarımız çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. İhtiyaç duyulan mahallelerimizde yapmış olduğumuz bu salonlarımız, aynı zamanda öğrencilerimizin 'de ihtiyaçlarına cevap veriyor. Öğrenci kardeşlerimiz okulları ile alakalı her türlü sosyal etkinliklerini bu salonlarda rahatlıkla yapabiliyorlar. Yine düğünü olan vatandaşlarımız ihtiyaç duymaları halinde çok amaçlı salonlarımızda düğün cemiyetlerini rahatça yapabiliyorlar. Bugüne kadar ilçemiz genelinde yapmış olduğumuz bu 12 salonun yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelerimizde yeni projelerimizi de hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.