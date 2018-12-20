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Şehzadeler ve Yunusemre'de dere temizlik mesaisi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler’in Çamköy ve Yunusemre’nin Üçpınar Mahallelerinden geçen Sarma Çayı’nda dere temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler'in Çamköy ve Yunusemre'nin Üçpınar Mahallelerinden geçen Sarma Çayı'nda dere temizlik çalışmasına başladı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlıyor. Bu kapsamda, hem Şehzadeler hem de Yunusemre ilçelerinden geçen Sarma Çayı'nda 6 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başlandı. Çamköy ve Üçpınar mahallelerini kapsayan çalışma ile yağışlı havalar mahalle sakinleri için sorun olmaktan çıkacak. Hem vatandaşın can güvenliği hem de tarım arazileri koruma altına alınacak.

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