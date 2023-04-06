Şehzadeler'de 28 mahallenin daha ses ve güvenlik sistemi yenileniyor

Şehzadeler Belediyesi, mahallelerde büyük öneme sahip olan ses sistemi ve güvenlik kamerası sistemini bakıma aldı. Daha önce 22 mahallede yürütülen çalışmalarda sistemler bakıma alınırken, zaman içerinde kullanım dışı kalan kameralar ise yenileri ile değiştirildi. Çalışma muhtarlardan yoğun ilgi gördü. Gelen yoğun talep üzerine çalışmanın ikinci ayağı da başlatıldı.

Çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Geçmiş dönemlerde özellikle beldeden mahalleye geçen yerleşim yerlerimizde var olan anons ve güvenlik kamerası sistemleri zaman içerisinde yıpranmış, kimi noktalarda da tamamen kullanım dışı kalmıştı. Mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde mahalle muhtarlarımızın bizden bu konuda talebi vardı. Biz de bu talebe kayıtsız kalmadık. Önce 22 mahallemizde ses ve güvenlik kameralarına yönelik bakım çalışması başlattık ve bozulan, kullanım dışı kalanları yeniledik. Yaptığımız hizmet büyük takdir aldı ve diğer mahallelerimizden de talep almaya başladı. Muhtarlarımız çalışmanın kendi mahallelerinde de yapılmasını isteyince, bu taleplere duyarsız kalmadık. Şehzadeler Belediyesi olarak 28 mahallemizde daha ses ve kamera sistemini yenileyeceğiz. Güvenlik kameralarının yerlerinin tespit ve yapımı sırasında Jandarmamızla da iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar başladı ve Selimşahlar, Karaağaçlı, Yeniköy, Çerkezmahmudiye, Yeniharmandalı, Tülkisüleymaniye, Kazım Karabekir ve Çavuşoğlu mahallelerimizde tamamlandı. Program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi. Yapılan hizmet mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan büyük takdir gördü.