Şehzadeler'de 4,5 yılda 9 bin 500 bebek ziyaret edildi

Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılında başlattığı 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında bugüne kadar Şehzadeler ilçesinde doğan 9 bin 500 bebek evlerinde ziyaret edilerek, belediyenin hazırlamış olduğu hediyeler ailelere teslim edildi.

Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılında başlattığı 'Hoş geldin bebek' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Projenin başladığı 2014 yılından bu yana 9 bin 500 bebek evlerinde ziyaret edilerek bebek sahibi olan ailelerin mutluluklarına ortak olundu.

Şehzadeler Belediyesi olarak doğumdan, ölüme her alanda vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa'da ilk defa başlatmış olduğumuz 'Hoş geldin bebek' projemiz tüm hızıyla devam ediyor. 2014 yılında başlattığımız projemiz kapsamında yeni bebek sahibi olan 9 bin 500 ailemiz ekiplerimiz tarafından evlerinde ziyaret edilerek, belediyemizin hazırladığı hediye çantalar ailelerimize verildi. Bu anlamlı projemiz ile doğumdan, ölüme kadar hizmet anlayışı ilkesi ile çıktığımız hizmet yolunda vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde ziyaretlerimiz devam devam edecek. Projemiz kapsamında 2018 yılında da ekiplerimiz yeni bebek sahibi olmuş olan 1500 ailemizi ziyaret ederek, mutluluklarına ortak olduk” dedi.