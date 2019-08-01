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Şehzadeler'de bozulan yollar bakıma alındı

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akıncılar Mahallesi 2703 Sokak’ta yol parke taşı onarımı yaptı.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akıncılar Mahallesi 2703 Sokak'ta yol parke taşı onarımı yaptı.


Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli nedenlerden dolayı deforme olan, bozulan yollarda bakım ve tadilat çalışması başlattı. Ekiplerin son çalışma adresi Akıncılar Mahallesi 2703 Sokak oldu. Sokaktaki parke taşlarda meydana gelen deforme ve bozulmalar ekiplerin tiziz çalışması sonrasında düzeltildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, benzer çalışmaların ilçe sınırlarında birçok noktada devam ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın rahatı için ekiplerimiz her türlü çalışmayı titizlikle yapmaya devam ediyor.” dedi.

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