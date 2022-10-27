Şehzadeler'de coşkulu fetih yürüyüşü

Şehzadeler Belediyesi'nin Birlik Vakfı Manisa Şubesi ile birlikte düzenlediği Manisa'nın Fethi'nin 709. yılı ve Saruhan Bey'i Anma programının akşam gerçekleştirilen bölümünde Fetih Yürüyüşü, Konferans ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediyesi, Birlik Vakfı Manisa Şubesi iş birliği ile Manisa'nın Fethi'nin 709. Yılı ve Saruhan Bey'i Anma programı düzenledi. Programın sabahki bölümünde Saruhan Bey Türbesi önünde anma etkinlikleri gerçekleştirilirken; akşamki bölümünde ise Fetih Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Kur'an ziyafeti ve konferans düzenlendi.

Sultan Cami önünden başlayan yürüyüşte coşkulu kortej ellerindeki meşaleler ile geceyi aydınlattı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yürüyüşte kortejde yer alan protokol üyeleri vatandaşları selamlayarak Kültür Sitesi'ne kadar yürüdü. Kortejde Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ergün Aksoy, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Birlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Çipiloğlu, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, Memur Sen İl Başkanı Mesut Öner, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüyen kortejde yer alan temsili Saruhan Bey ve askerleri büyük ilgi çekti.

Ayasofya imamından Kur'an ziyafeti

Yürüyüşün ardından program, Kültür Sitesinde Kur'an ziyafeti ve konferans ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ayasofya Cami İmamı Ferruh Muştuer okuduğu Kur'an-ı Kerim ile kulakların pasını sildi. Daha sonra Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse 'Manisa'nın Fethi, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlarda Türk İzlenimleri' konulu konferans verdi. Konferansın ardından Kaymakam Çaykara ve Başkan Çelik, Ayasofya Cami İmamı Ferruh Muştuer ve Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'ye sunumları nedeniyle teşekkür ederek, çiçek takdim etti.