Şehzadeler'de Cumhur İttifakı vizyona çıktı

Cumhur İttifakı, Şehzadeler Belediyesi Başkan adayı ve meclis üyesi adaylarını tarihi Bedesten'de düzenlenen coşkulu tören ile tanıttı. Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Eşit ve güler güzlü hizmetlerimizden memnun kalan halkımız bize dedi ki 'Gönüllerin Başkanı' işte bu bize yeter.” dedi.

Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediyesi Başkan ve Belediye Meclis adayları tanıtım töreni, dün akşam tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesten Salonu'nda gerçekleştirildi. Coşkulu bir kalabalığa ev sahipliği yapan törene; Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Belediye Meclisi adaylarının yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, 31 Mart akşamı Şehzadeler'in rekor bir oy oranı ile seçim zaferi kazanacağını söyledi. MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ise, “Cumhur İttifakı olarak Şehzadeler'de kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız” dedi.

MHP İl Başkanı Ömer Baysal da yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinin yerel seçimlerden öte bir seçim olduğunu vurgulayarak, “31 Mart stratejik bir seçimdir. Sistem tartışmalarının önüne geçilmesi için Cumhur İttifakının bu yarışta ipi göğüslemesi gerekmektedir. Biz inanıyoruz ki halkımızın desteği ile büyükşehir başta olmak üzere 17 ilçemizde Cumhur İttifakı seçimi kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise Cumhur İttifakının öneminden bahsettiği konuşmasında Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesini kazanacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yaptığı konuşmasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği büyük yatırımlardan bazıları hakkında bilgi verdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çok uyumlu çalıştığına dikkat çeken Güzgülü, Başkan Çelik'e bu nedenle teşekkür etti. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise vatanını, milletini ve bayrağını sevenlere seslenerek, 31 Mart akşamı için Cumhur İttifakına destek istedi.

Dediklerini bir bir yaptı

Ömer Faruk Çelik'in 2014'de belediye başkanlığını kazandıktan sonra ortada bir belediye hizmet binası olmadığı için bir göz odada tebrikleri kabul ettiğini hatırlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Başkanımla birlikte olduğumuz bir an içimden geçirdim. Dedim ki; ya biz bu adamı teşvik ettik belediye başkanı seçildi. Ortada ne belediye hizmet binası var ne diğer belediye birimleri, aracı gereci Acaba biz kendisine kötülük mü yaptık? Sonrasında başkanımla göz göze geldik ve sanki içimden geçenleri anlamış gibi dedi ki; 'Hiç merak etme biz belediyeyi de kurarız, yeri de ayarlarız halkımıza hizmet eder gönüllere de gireriz. Bugün görüyoruz ki dediklerini bir bir yaptı. Bugün halkımızı kendisine 'Gönüllerin Başkanı' diyor. Halkımızın verdiği bu payeden daha öte söz yok.” diye konuştu.

Herkesin oyuna talibiz

Son olarak Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik alkışlar eşliğinde kürsüye çıktı. Şehzadeler Belediyesi'nin kuruluş zamanlarından söz ederek konuşmasına başlayan Başkan Çelik, daha sonra Şehzadeler'de hayata geçirdikleri hizmetler hakkında bilgi verdi. Şehzadeler Belediyesi'nin herkese eşit hizmet sunduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Biz göreve gelirken bir söz verdik. Dedik ki; Şehzadeler Belediyesi herkesin belediyesi Ömer Faruk Çelik de herkesin belediye başkanı olacak. Hamdolsun bunu da başardık. Eşit ve güler güzlü hizmetlerimizden memnun kalan halkımız bize dedi ki 'Gönüllerin Başkanı' İşte bu bize yeter. Biz işte bu nedenle Şehzadelerde yaşayan herkesin oyuna talibiz.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi'nin hizmetlerini eleştiren bazı kişiler olduğunu kaydeden Başkan Çelik şöyle devam etti: “Biz yaptığımız hizmetleri bir bir sıralamaya kalksak günler sürer. Bizim hayata geçirdiğimiz çalışmaları onların hayalleri bile almaz. Biz sıfırdan bir belediye kurduk ve belediyecilik hizmetlerini yerine getirdik. Bunu yaparken de bir yandan da vatandaşlarımız ile iç içe olduk. Özel zamanlarımızdan, tatil günlerimizden feragat ederek o vakti halkımıza ayırdık. Bu nedenledir ki halkımız bize 'Gönüllerin Başkanı' diyor. Çok şükür ki Şehzadeler halkı bizim ne hizmetler yaptığımızı biliyor.”

Şehzadeler Belediyesi'nin Cumhur İttifakı daha kurulmadan önce bile MHP ve Ülkücü camianın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iyi ilişkiler kurduğunu, uyum içinde çalıştığını dile getiren Başkan Çelik, “Manisa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Güzgülü artık bizimle beraber. Kendisinden şimdiden söz aldık. Yeni dönemde inşallah daha fazla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini arkamıza alarak büyük projelere imza atacağız. Bir yandan büyükşehir belediyesi bir yandan Şehzadeler Belediyesi. 31 Mart akşamına kadar durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.

Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Meclis üyesi adayları şöyle oluştu: "Kontenjan: Ahmet Tonguç, Nedim Diyemli, Ali Özyiğit. Meclis üyesi adayları: Atilla Efendioğlu, Mehmet Güzgülü, Selman Keresteci, Adnan Erbil, Mehmet Kavas, Murat Yörük, Cesim Çiçek, Cem Şimşek, Dilek Samanli, Abdurrahim Demirezen, Abdülkadir Çankaya, Sezgin Say, Ali Delen, Engin Altun, Ramazan Akbayram, Kadriye Karakaş, Şerif Gül, Mehmet Baskak, Taha Okan Taniş, Mustafa Zeybek, Hediye Aydin, İsa Karadağ, Ali Rıza Bozarslan, İbrahim Erden, Murat Sinemli, Servet Kiliçatan, Mustafa Erten, Hazbiye Pazan.”