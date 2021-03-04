Şehzadeler'de dinamik denetim modeli hayata geçti

Belediye başkan yardımcıları ve zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde iş yerlerine uyulması gereken kurallar hatırlatıldı, uymayan esnaflara gerekli uyarılar yapıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtilirken, kurallara uymayanlara cezai işlem yapılacağı ifade edildi.

Kontrollü normalleşme döneminde Dinamik Denetim Modeline geçildi. Bugün 81 ilde geniş kapsamlı korona virüs denetimleri yapılırken, denetimlerin Şehzadeler ayağı da gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas ve Haşim Yener Bilir'in de katıldığı denetimlerde, zabıta ekipleri iş yerlerinde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Kahvehane, çay ocağı, kafeterya, lokanta gibi iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu Sevgi Yollarında gerçekleştirilen denetimlerde esnafa korona virüs tedbirleri hatırlatılarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, iş yeri sahiplerinden ve vatandaşlardan kurallara harfiyen uymalarını isterken, Manisa'nın risk haritasında turuncu ve kırmızıya geçmesi durumunda yeniden yasakların başlayacağı uyarısında bulundu. Denetimlerin devam edeceği belirtilirken, kurallara uymayanlara cezai işlem yapılacağı ifade edildi.