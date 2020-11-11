Şehzadeler'de geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülke genelinde hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi'nin Şehzadeler ayağında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilkini geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve 11 milyon fidan dikmeyi hedefleyen Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesinin ikincisi, bu yıl tüm ülke genelinde hayata geçirildi. Projenin Şehzadeler ayağında binlerce fidan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in de katılımıyla toprakla buluşturuldu. Kaan Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonunda hazırlanan alanda protokol üyeleri ve öğrenciler fidanları dikerek can sularını verdi.

“Yeşil alanımızı iki kat artırdık”

Etkinlik sonrasında açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İnancımızda ve medeniyetimizde ağaç dikmenin ve yeşili, doğayı korumak önemli bir yer tutuyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemiz sınırları içerisindeki yeşil alan miktarını iki katından fazla artırdık. Bu alanların bakımını da eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Her fırsatta uygun yerlere ağaçlar dikiyoruz ve mevcut ağaçlarımızın da bakımını sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Önemli olan diktiğimiz fidanlara sahip çıkmak”

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin geleneksel hale geldiğini kaydeden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da şunları söyledi: “Önemli olan diktiğimiz fidanlara sahip çıkmak. Gençlerimize doğa ve hayvan sevgisini aşılamalı, onlara şiddetten uzak, yeşil ve huzur içinde bir ortam bırakmalıyız. Bunun için gayret göstermeliyiz.”