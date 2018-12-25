Şehzadeler'de günde 4 çiftin nikahı kıyıldı

2018 yılı içerisinde toplamda 1300 nikah kıyıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2018 yılında Şehzadeler'de günde ortalama 4 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi.

Şehzadeler Belediyesi olarak Ocak - Aralık 2018 arasında toplamda 1300 nikah kıydıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bu yıl Şehzadeler Belediyesi olarak 1300 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Şehzadeler Belediyesi olarak tarihi Bedesten Nikah Salonu olarak hizmete sunulduğundan beri, vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde nikahlarının Bedesten'de kıyılması talebi ile karşılaştık. 2018 yılı içerisinde sadece tarihi Bedesten'de bin 300'e yakın nikah işlemi gerçekleştirdik. Bu nikahların birçoğunda vatandaşlarımızın talepleri ile vaktimizin de uygun olması durumunda belediye başkanı olarak bizzat bulunarak nikahlarını kıydım. 2018 yılındaki rakamsal verilere baktığımızda Şehzadeler ilçemizde 1300 çiftin nikahlarını kıydık bu da günde ortalama 4 çiftin evlendiğini göstermektedir. Ayrıca Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz 2014 yılından bu yana ilçemizde 5 bin 505 çiftimizin nikahını kıydık. Bugüne kadar imkan buldukça vatandaşlarımızın talepleriyle nikahlara bizzat kendim katılıp çiftlerimizin nikahlarını kıyıyordum. İnşallah görevde olduğum müddetçe bu şekilde vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olacağız. Vatandaşlarımız ile bu vesileler ile bir arada olmak bizlere gerçek manada motivasyon veriyor. Ben tüm çiftlerimize hayatlarında ömür boyu mutluluklar diliyorum.” dedi.