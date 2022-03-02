Şehzadeler'de hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapılacak

Şehzadeler Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karayenice Mahallesi'nde 27 bin metrekarelik bir alana Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yapacaklarını duyurdu. Başkan Çelik, “Yıl sonuna kadar bu projemizi de tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.

Şehzadeler Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, dün Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste, Başkan Çelik önce gündemi değerlendirerek, meclis üyelerine belediyenin geçtiğimiz ay yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik yaptığı saldırıyı kınadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Çelik şöyle dedi: “6 günden beri gündemi Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaptığı saldırı meşgul ediyor. Ukrayna'nın işgalini kınadığımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Masum çocukların, kadınların, insanların ölmesine karşı çıktımızı belirtiyoruz. Bir an önce ateşkes imzalanmalı ve bu çağda artık yanlış olan bu savaş sona ermeli. Rusya saldırılarına son vermelidir.”

Muhasebeciler Haftası nedeniyle başta mecliste bulunan muhasebeci meclis üyeleri ve tüm muhasebecilerin haftasını kutlayarak sözlerini sürdüren Başkan Çelik, daha sonra belediyenin projeleri hakkında bilgi verdi.

Kentsel Dönüşüm Projesi

Manisa'nın 50 yıllık bir rüyasının gerçeğe dönüştüğünü kaydeden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin, İshak Çelebi ve Kocatepe Mahallesi sınırlarında yürütülecek 1. Etap çalışmalarına başladık. Bu kapsamda ilk yıkımı da gerçekleştirdik. Bildiğiniz üzere hak sahipleriyle uzlaşma süreçlerimizi büyük bir titizlik ve şeffaflıkla yürüttük. 1. Etabında 655 tane konut alma hakkı olan hak sahibi vatandaşımız vardı. Bunlarla yapılan görüşmelerin neticesinde 605 tane hak sahibimizle muvafakatlar imzalandı. Yüzde 92.3'lük bir oranda bu bölgede yaşayan aziz hemşehrilerimiz projeye güvenlerini ortaya koyarak imzalarını attılar. 1. Etap sınırları içerisinde 8 tane işyeri hak sahibi vardı. Bunların da yüzde 100'ü ile anlaşma imzalandı. 30 Nisan'a kadar evlerin boşaltılması gerekiyor. Boşalan her bir evimizi yıkıp alanı hazır hale getireceğiz. 30 Nisan'dan sonra TOKİ, buraya 605 konut 54 dükkan yapılması için, ihale sürecini sürdürüyor. İhalenin ardından sokaklarından arabaların geçemediği, evlerin çok eski olduğu sağlıksız yağlaşmanın olduğu bu alanda modern yeni konutlar yükselmeye başlayacak. Burada yıllarca çile çekmiş, insanca koşullarda yaşama imkanı bulamamış hak sahiplerimiz; hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın, belediyemizin katkılarıyla oluşturulan bu imkanlarla insanca koşullarda rahatça yaşayabilecekler. Üzerinde 7,5 yıldan beri çalıştığımız projenin bugünlere gelmesi bir başarı hikayesidir. Şehzadelerimiz, Manisa'mız için hayırlı olsun.” dedi.

Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi Projesi

Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Eski adliye lojmanlarının olduğu alana yapacağımız Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projemizin de ihalesi tamamlandı, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. 10 gün içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak. 16 milyon 36 bin TL'lik bir bedelle hayata geçireceğimiz proje ile öğrencilerimizin, gençlerimizin gelip kitap okuyacağı, ders çalışacağı, hemşehrilerimizin gençlik merkezindeki etkinlik ve kurslardan istifade edebilecekleri, şehrin tam göbeğinde güzel bir mekanı kentimize kazandırmış olacağız. Bu alanın tahsisini Milli Emlak'tan aldıktan sonra biz önce buraya bir otopark yapmak istedik. İlçemizin birinci sorunu otopark. Ancak tescilli yapıya sınırı olduğu için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan imar onayı alınıyor. Arsanın çekme mesafeleri nedeniyle hiç otopark yapılmasa alan daha fazla araç alıyor. 40-50 araçlık bir otopark için ancak alan kalıyor. Otopark yapmak fızibıl olmadığı için gençlerimiz, hemşehrilerimiz için bu projemizi yapmayı uygun bulduk. Burayı kullanacak kişiler araçlarıyla bölgeye gelmeyecekleri için ayrıca bir otopark sorunu doğurmayacak. Şehzadelerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Skate Park Projesi hakkında konuşan Başkan Çelik, “2. Anafartalar Mahallemizde 4 bin 700 mekrekarelik bir alanda KDV dahil 4 milyon 501 bin TL'lik bir bedelle hayata geçireceğimiz Skate Park projemizin de ihalesi yapıldı. Bu ay içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapacağız.” derken, Fetih Mescidi restorasyonu hakkında da şunları söyledi: “Hemşehrilerimizin ‘Hacet Dede Türbesi' olarak bildiği ancak yapılan araştırmalar ile Manisa'nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen tarihi yapımızı, restore etmek için bildiğiniz üzere Valiliğimiz ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ile bir protokol imzalamıştık. 2 Mart 2022 tarihinde bu projemizin de ihalesini gerçekleştireceğiz.”

Otopark ve kapalı pazaryeri projesi hakkında konuşan Başkan Çelik, “Eski Tariş depoları olarak bilinen bölgede hayata geçireceğimiz Otopark ve Kapalı Pazaryeri projemiz için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Manisa Pazarcılar odası yönetici ve üyeleri ile bir araya gelerek onlara projemizi anlatacak ve fikir alışverişinde bulunacağız.” dedi.

Yıl sonuna kadar tamamlanacak

İlçeye kazandırılacak olan Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik şunları söyledi: “Karayenice Mahallemizdeki 425- 426 nolu parsellerde 27 bin metrekarelik bir alanda Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Proje içerisinde; 250 metrekarelik idari blok, 300 metrekarelik sağlık bloğu, 100 metrekarelik mama depo alanları, 200 metrekarelik müşahede bölümü, 750 metrekarelik köpek bakım merkezi, 104 metrekarelik yarı açık kafesler, 250 metrekarelik yavrulu anneler bölümü, 240 metrekarelik yasaklı ırklar bölümü, 80 metrekarelik karantina bölümü, 30 metrekarelik mama yapım bölümü gibi alanlar bulunmaktadır. 31 Aralık 2022 tarihine kadar bu projemiz tamamlanacaktır.”

Üreticilere 20 bin zeytin fidanı dağıttıklarını anlatan Başkan Çelik, “Geçtiğimiz ay üreticilerimize yönelik 20 bin zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bizden meyve fidanı talebi de olunca bununla ilgili de gerekli çalışmaların başlatılması için talimatımızı da verdik. Meyve fidanlarını da temin ederek üreticilerimize dağıtacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik, “Birlikte Yaşadık, Birlikte Yaşlandık” Projesi hakkında da şunları söyledi: “Şehzadeler Belediyesi olarak gönüllere dokunmayı amaçlayan yeni bir projemizi daha hayata geçirdik. “Birlikte Yaşadık, Birlikte Yaşlandık” adıyla başlattığımız proje kapsamında ilçemizde yaşayan ve evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftlerimizi evlerinde ziyaret ediyor, onların hayır dualarını alıp gönüllerine dokunuyoruz. Proje kapsamında ilk ev ziyaretlerini eşim Tülin Hanım ile birlikte gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftlerimizi ziyaretlere devam ediyorlar.”

Başkan Çelik'in bilgilendirme konuşmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Gündemdeki 15 madde görüşülerek, karara bağlandı. Şehzadeler Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısının 1 Nisan Cuma günü saat 17:00'da yapılacağı ifade edilerek, toplantı sona erdi.