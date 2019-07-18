Şehzadeler'de hummalı yaz mesaisi

Sıcak yaz günleri için temizlik, park ve bahçe hizmetlerine ağırlık veren ekipler, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için mesai yapıyor.

Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 67 mahallenin tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan mahallelerde parke taşı döşeme ve onarımları ile yol bakım çalışmaları yaparken; Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve yeşil alanlardaki mesailerini sürdürüyor. Mevsimlik çiçek dikimi, peyzaj çalışmaları ve parkların bakımını yapan ekipler, yeşil alanlarda da ilaçlama yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mevsim nedeniyle kötü koku yayma potansiyeline karşı ilçenin çöp konteynerlerini yıkayarak, konteynerlerin bulunduğu bölgeleri dezenfekte ediyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik belediye olarak daha yaşanabilir bir Şehzadeler için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Şehzadeler Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya montaj ve onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışmaya imza atıyor. Vatandaşlarımız özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfektesi yaz döneminde ayrıca önem verdiğimiz bir konu. Ekiplerimiz her türlü çalışmayı yapıyor. Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan bölgelerde parke taşı döşeme ve onarımları da devam ediyor. En iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.