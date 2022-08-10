Şehzadeler'de memurları sevindiren imza

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinde çalışan 172 memur ve sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren bir müjdeyi daha hayata geçirdi. Bem-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Cengiz Şişmanlar ile bir araya gelen Başkan Çelik, sendika ile imzalanan yeni sözleşmeyle 2022 yılı için belirlenmiş olan sosyal denge tazminat yüzde 100'den, tavan ücret olan yüzde 120'ye yükseltilerek memur maaşlarının 535 TL daha arttığının müjdesini verdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte imzalanan sözleşme ile birlikte belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personellerin maaşlarının bir miktar daha artacağını ifade eden Bem-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Cengiz Şişmanlar, “Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen olarak memur ve sözleşmeli personelleri ilgilendiren bu sözleşme nedeni ile değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi tüm çalışanları adına Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Özellikle bu yıl yapılmış olan maaş artışları ve ek ödemeler sayesinde tüm çalışanlarınızın büyük bir memnuniyet duyduklarını gözlemliyoruz. Bugün imzalamış olduğumuz Sosyal Denge Sözleşmesi ve geçtiğimiz günlerde diğer personeller için yapmış oluğunuz maaş zamları tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bem-Bir-Sen olarak Sosyal Denge Sözleşmemizi Manisa'da ilk sizinle birlikte imzaladık. İmza altına alınan bu sözleşme inşallah diğer başkanlarımıza da örnek teşkil eder. Ayrıca geçtiğimiz nisan ayında almış olduğunuz bir kararla memur arkadaşlarımıza yemek ücreti ödemelerini başlatmıştınız. Bunun içinde sizlere ayrıca çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Memur maaşları 535 TL artacak”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise imzalanan sözleşmeyle ilgili şunları söyledi: “Bem-Bir-Sen Başkanımız ve yöneticileri ile bu gün bir araya gelerek Sosyal Denge Sözleşmemizi tavan ücretten imzaladık. Bugüne kadar yüzde 100 oranında ödenen Sosyal Denge Sözleşme ücretlerini bu sözleşmenin ardından Ağustos ayından geçerli olmak üzere yüzde 120 olan tavan ücretten yapacağız. Bu sözleşme ile birlikte memurlarımızın maaşlarına ek olarak aylık brüt 3 bin 803 TL, net olarak da 3 bin 205 TL memurlarımıza bir katkıda bulunmuş olacağız. Bu aydan itibaren memurlarımız 535 TL'lik bir fazla ödeme almış olacaklar. Bu Sosyal Denge Sözleşmemiz tüm Memur ve Sözleşmeli personellerimize hayırlı olsun. Şehzadeler Belediyesi olarak Nisan ayından itibaren Memur ve Sözleşmeli Personellerimize brüt 700 TL, Net 590 TL yemek parası ödemesini yapmaya başlamıştık. Bu ödememizde aynı şekilde devam edecek. Bizim tek beklentimiz halkımıza daha güzel bir şekilde hizmet edebilmek. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm hizmetlerimizin altında tüm çalışma arkadaşlarımızın imzası ve emekleri var. İmzalamış olduğumuz bu sözleşmemiz 173 çalışan arkadaşımız için hayırlı olsun”