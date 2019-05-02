Şehzadeler'de Ramazan etkinlikleri Kurşunlu Han'da yapılacak

Şehzadeler Belediyesi'nin bu yıl Ramazan programlarını tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştireceği öğrenildi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara başkanlığında, ilçe daire müdürlerinin katılımıyla her ay gerçekleştirilen hizmet ve projelerin değerlendirilip, yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı Şehzadeler Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilçe daire müdürleri Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara başkanlığında bir araya gelerek, ilçede yapılan hizmet proje ve çalışmaları masaya yatırdı. Kaymakam Çaykara, ilçede yürütülen çalışmaları hatırlatarak, yapılacak olan çalışmalarda kurumlararası eş güdümün sağlanması amacıyla yapılan toplantının son derece önemli olacağını ifade ederek, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında daire müdürlerine bilgi verdi. Şehzadeler Belediyesi'nde yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapacak Atilla Efendioğlu, Mehmet Kavas, Süleyman Çoban, Bilal Demir ve Fatih Baybatur'un da hazır bulunduğu toplantıda başkan yardımcıları dire müdürlerine kendilerini tanıttı.

Daire müdürlerinin kurumlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği toplantıda Kaymakam Çaykara, Şehzadeler'in marka kent olması için ilk adımların planlandığını, bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapılacağını söyledi. İlçedeki Ramazan programlarının da görüşüldüğü toplantıda Şehzadeler Belediyesi'nin bu yıl Ramazan programlarını tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştireceği ifade edildi.