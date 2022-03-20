Şehzadeler'de şehitlere vefa gecesi

Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Diyanet Gençlik işbirliğiyle Şehitlere Vefa Gecesi düzenledi.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken; Şehzadeler Belediyesi, Diyanet Gençlik işbirliğiyle Şehitlere Vefa Gecesi düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Mustafa Soykök, “Şehitlerimizin torunları olarak dedelerimizin yaptıklarıyla övünmek elbette ki önemli bir şeydir. Ancak bundan daha güzel olanı onları anlamaktır. Onların neyin mücadelesini verdiklerini anlamaktır. Şehitlerimize vefa nasıl olur biliyor musunuz? Onlar için en büyük vefa onlar hangi değerler için kanlarıyla toprağı sulamışlarsa o değerleri yaşamak ve yaşatmaktır” dedi.

Çanakkale Zaferi'nin bir destan olduğuna vurgu yapan Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu “Biz Çanakkale şehitlerinin ve diğer tüm şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda rahatça yaşıyoruz. Biz bu fedakarlık ve kahramanlık destanını yazan ‘Yarabbi, torunlarımıza esaret yüzü gösterme, onları senden başkasının merhametine terk etme' diye yalvaran şühedanın torunları olarak bu gerçeği ne kadar biliyor ve layık olmaya çalışıyoruz? Çünkü bize tarih boyunca zafer kazandıran ruh, bu ruhtur. Şehzadeler belediyesi olarak Çanakkale ruhunu canlı tutmak, vatan uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizi anmak için şehitlere vefa gecesi adıyla bu akşamki etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Değerli sanatçımız Ömer Karaoğlu davetimizi kırmayarak bizler ile birlikteler. Bu vatanı ne kadar hak ettiğimiz, ne kadar layık olduğumuz konusunda Çanakkale iyi bir aynadır. Ruhunda yeni bir uyanış, yeni bir diriliş inşa etmek ve yeni bir başlayış gerçekleştirmek isteyen herkes Çanakkale destanını iyi okumalı ve şühedanın bıraktığı mirası yaşamalı, yaşatmalı. Çanakkale destanı iyi okunmalı ki; vatan nedir, devlet nedir, millet nedir, Hakk nedir iyi biline. Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümünde bu vatan uğruna şehit düşmüş cümle atalarımızı, kahraman asker ve polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Ömer Karaoğlu sahne alarak, Manisalılara ezgileriyle unutulmaz bir akşam yaşattı. Gecenin sonunda İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, sanatçı Ömer Karaoğlu'na teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen geceye Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler, Fatih Baybatur, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.