Şehzadeler'de sosyal girişimcilik eğitimi

Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal sorunlar ile mücadele etmek amacıyla organize ettiği eğitimde Uluslararası Sosyal Girişimcilik Derneği (Social Business Global) Lideri, Sosyal Girişimcilik Mentörü İsmail Hilmi Adıgüzel tarafından katılımcılara sosyal girişimcilik eğitimi verildi.

Koronavirüs salgını ve pandemi süreci Türkiye'de ve dünyada birçok alanda olduğu gibi girişimcilik ekosistemini de etkisi altına alarak, sosyal sorunların daha hissedilebilir olmasını sağladı. Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından tarihi Bedesten'de verilen eğitimde katılımcılara sosyal girişimcilik eğitimi verildi. Social Business Global Başkanı Sosyal Girişimcilik Mentörü İsmail Hilmi Adıgüzel tarafından verilen eğitimde sosyal sorunların sürdürülebilir yöntemler ile nasıl çözüm sağlanabileceği, uluslararası düzeyde nelerin yapıldığı, mevcut koşulları kullanarak harekete geçmeyi nasıl sağlanabileceği aktarıldı. Eğitime Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Sosyal Girişimcilik Mentörü İsmail Hilmi Adıgüzel “Pandemi süreci ekonomik ve sosyal kalkınmanın olumsuz olarak etkilendiği bir dönem oldu. Bu olumsuz durumu pozitife dönüştürmek için proje üreten ve katkı sunmak isteyen gönüllü gençlerin bilgilendirilmesi oldukça önemli” dedi.

Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Demir'in de kapanış konuşmasını yaptığı etkinlikte Manisa ve ülkemiz için sosyal sorunların çözümünün önemine vurgu yapan Demir, Adıgüzel'e eğitimden dolayı teşekkür etti.