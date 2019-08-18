Şehzadeler'de temizlik seferberliği

Kurban Bayramı'nın ardından harekete geçen Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim alanlarında hummalı bir temizlik çalışması başlattı.

Şehzadeler'de vatandaşların rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için bayram öncesi gerekli tedbirleri alan Şehzadeler Belediyesi, bayramın ardından da hummalı bir temizlik seferberliği başlattı. Bayram süresince gece gündüz mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramın ardından da kurban kesim alanlarında özel bir çalışma başlattı. İlçedeki çöp konteynerleri ve konteynerlerin bulunduğu alanlarda sık sık dezenfekte çalışması yapan ekipler, bu kez kurban kesim alanlarında mesai yaptı. Alaybey, Nurlıpınar, Yarhasanlar Mahallesindeki kurban kesim alanlarında mazgalları kaldırarak, kanalları temizleyen ekipler daha sonra buraları dezenfekte etti. Kanalların kireçlenmesiyle son bulan çalışma ile kurban kesim alanları hijyenik bir ortama kavuşturuldu. Ekipler ayrıca kurban atıklarının atılmasıyla kirlenen konteynerlerde de dezenfekte çalışması yaptı.