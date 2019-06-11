Şehzadeler'de yaz kursları başlıyor

sınıflar için düzenlenecek olan yaz kurslarında kayıtlar başladı. Yaz tatili boyunca ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyen öğrencilerin en geç 17 Haziran tarihine kadar Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezine başvuru yapmaları gerekiyor.

Şehzadeler Belediyesinin her yaz ortaokul öğrencileri için ücretsiz olarak düzenlediği yaz kurslarında yeni dönem kayıtları başladı. 6 ve 7. sınıfa geçen öğrencileri kapsayacak olan yaz kurslarına katılmak isteyen öğrencilerin en geç 17 Haziran tarihine kadar velileri ile birlikte Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezine başvuru yapmaları gerekiyor.

Her hafta Cuma günü 09.00- 18.00 saatleri arasında verilecek olan kurslarda Matematik, Türkçe, İngilizce ve Fen Bilimleri branşında alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim verilecek. Yaz tatili boyunca sürecek olan kurslarda ilk eğitim 21 Haziran Cuma günü başlayacak.