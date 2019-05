Şehzadeler'de yeni dönemin hizmetleri planlanıyor

Muhtarların belediyenin mahallelerdeki gören gözü, işiten kulağı olduğunu anımsatan Başkan Çelik, muhtarlarla istişarelerde bulundu ve ekip arkadaşlarını muhtarlarla tanıştırdı. Toplantıda, belediyenin mahallelerde yapacağı çalışmaların planlanması amacıyla muhtarlara formlar dağıtılarak, mahalleleri için talep ettikleri hizmetler kayda alındı.

Ekibiyle birlikte, yeni dönemde hayata geçirilecek hizmetler için planlama çalışmalarına başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeni dönemde ilçede görev yapacak 67 mahallenin muhtarı ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Çelik'in yanı sıra başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de hazır bundu.

“Çalışmalarıyla gönüllerin başkanı olmuştur”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Arslan, "2014'te değerli Başkanımız Ömer Faruk Çelik, sıfırdan başlayıp bir belediye kurarak, çalışma ve hizmetleriyle ‘Gönüllerin Başkanı' ünvanını alarak, ekibiyle birlikte kolay olmayan bir başarıya imza atmıştır. Belediye Başkanımıza yeni döneminde de başarılar dileriz. Bize her zaman yakın duran, destek veren, bir telefon kadar yakın olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Yarış bitti, şimdi hizmet zamanı”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise seçim döneminin geride kaldığını ve hizmet döneminin başladığını ifade ederek şunları söyledi: “31 Mart seçimleri yapıldı. Seçimlerin en heyecanlı kısmı belki de muhtarlarımızın seçimiydi. 31 Mart neticesinde bizler seçilerek göreve başladık. İlçemizde30 yeni muhtarımız var. Bizleri seçen vatandaşlarımıza hizmetle mükellefiz. Seçim yarışı 31 Mart'ta bitmiştir. Artık şehrimizde yaşanan halkımıza en güzel hizmeti götürmenin zamanıdır. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamak sevmek ve hizmet etmek bizim asli görevidir. Belediye başkanları kendi partilerinin genel merkezinden gelen bütçeyle hizmet eden değil, her vatandaşın ödediği vergilerle hizmet eden yöneticilerdir. Biz 5 yIl boyunca Şehzadeler'de omuz üstünde baş taşıyan her canlıya eşit hizmet ettik. Bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Bugün bir tanışma kahvaltısında bir araya geldik. Hem biz sizleri tanıyalım hem de muhtarlarımız icracı müdürlerimizi tanısın istedik. Birlikte halkımız için koordineli çalışmalar yapalım arzusundayız”

Ramazan iftarları Kurşunlu Han'da verilecek

On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlayacağını hatırlatan Başkan Çelik, “Biz 5 yıl boyunca Ramazan etkinlerini Cumhuriyet Meydanı'nda yapmıştık. Geçtiğimiz yıl 10 gün hava şartları nedeniyle etkinlik yapamadık. Bu yüzden Ramazan ayının her yıl on gün geri gelmesi nedeni ile bu yıl hava şartları nedeniyle etkinliklerimizi burada yapmıyoruz. Kurşunlu Han'da her akşam iftar soframız kurulacak. Mahalle iftarlarımızı da bu yıl yapmıyoruz. Çünkü mahallelerimizde bizden sonra da halkımızın iftar programları oluyordu ve biz bunlara katılamıyorduk. Biz bu yıl mahalle sakinlerimizin düzenlediği iftarlara konuk olacağız. Ayrıca muhtarlarımız ile görüşerek mahallede durumu iyi olmayan, kimsesi olmayan vatandaşlarımızı tespit edecek, habersiz bir şekilde elimizde yemeklerimiz ile çat kapı şeklinde iftarlarımız olacak. Sosyal yardım faaliyetlerinizde aynı şekilde devam edecek” dedi.

Muhtarların belediye için öneminden söz eden Başkan Çelik şöyle devam etti: “Muhtarlar bizim mahallelerdeki hisseden duyumuz, gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Bizim mahallelerin her bir sokağındaki ihtiyacı anında takip etmemiz mümkün değil. Bu nedenle muhtarlarımız ile koordineli olarak eksiklikleri tespit edecek, sorunları ivedilikle çözeceğiz. Zaten muhtarlarımız bu konuda gerçekten çok gayretli. Tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Zaten geçtiğimiz 5 yıllık sürede bu konularda muhtarlarımızın büyük destekleri olmuştur. Bundan sonra da olacağına inanıyorum. "

Muhtarlara hitap eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü ise, “Manisa'da yaşıyoruz, seçim sizler için de bizim için de bitti. Bundan sonra hizmet etme dönemi başlamıştır. Görevlerine yeni seçilen ve devam eden tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Bayramdan hemen sonra muhtarlarımız ile bir toplantıda bir araya geleceğiz. Türkiye kalkınmakta olan bir ülke. Kalkınmakta olan ülkelerde bazı zikzaklar oluyor. Bu nedenle her belediye başkanı da kendi önlemini alır. Bu nedenle tasarruf tedbirleri uygulama kararı alıyoruz. Belediye olarak mevcut hizmetlerimizi acil tamamlama yoluna gideceğiz. Yeni dönem içinde planlamalarımızı yapacağız.” şeklinde konuştu.

Muhtarların talepleri alındı

Toplantıda Şehzadeler Belediyesi'nde görev yapan belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de kendilerini muhtarlara tanıtarak, kendilerine bağlı olan belediye birimleri hakkında bilgi verdi ve telefon numaralarını muhtarlar ile paylaştı. Daha sonra muhtarlara Şehzadeler Belediyesi'nin formları dağıtılarak muhtarlardan mahalleleri için talep ettikleri hizmetleri bu formalara yazmaları istendi. Muhtarlardan alınan taleplerin önceliğine göre değerlendirilerek çalışma planlarına alınacağı ve bir plan dahilinde mahallelere talep edilen hizmetlerin götürüleceği ifade edildi.