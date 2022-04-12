Şehzadeler'deki çöp konteynerleri temizleniyor

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların önüne geçmek için yoğun bir mesaiye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte çalışmaları da başladı. Ekipler çöp konteynerlerinin çevresinde biriken yağ, kir ve ürün kalıntıları ile benzeri çöplerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla çöpleri aldıktan sonra özel konteyner yıkama aracı ile konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediyor. Çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların ve çoğalan bakterilerin önüne geçmek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte başlattığımız çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı yaz boyunca sürdüreceğiz. Şehzadelerde yaşayan halkımızın daha rahat bir yaz geçirmesi için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Vatandaşlarımız da bu konuda bize yardımcı olabilmesi maksadıyla evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte ağızları bağlı bir biçimde konteynerlere atarlarsa kötü kokuların ve haşere üremesini önceden engellemiş oluruz” dedi.