Şehzadeler'den bir yılda 35 bin metrekare parke taşı

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ihtiyaç duyulan mahallelerde yaptığı parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2018 yılı içerisinde 67 mahallenin tamamında parke taşı çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha güzel bir Şehzadeler'de yaşaması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda yoğun bir çalışma içerisinde olan ekiplerimiz ihtiyaç duyulan mahallelerimizin yollarında parke taşı döşeme çalışması yürütüyorlar. Bu yıl yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlarımız kışın çamurdan yazın da tozdan kurtulmuş olacaklar. Şehzadeler Belediyesi olarak 2018 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde 35 bin 800 metrekare parke taşı ile 6 bin 250 metrekarede bordür taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik” dedi.