Şehzadeler'den çocuklara karne hediyesi açık hava konseri

Şehzadeler Belediyesinin Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro Yaz Konserleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, çocuklar için bir karne hediyesi olarak, "Konser Adam" grubunun konseri ile başladı.

Şehzadeler Belediyesinin Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro'da 3 yıldır ücretsiz olarak hayata geçirdiği yaz etkinlikleri bu yıl da başladı. Yaz Konserleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde ilk gösterim çocuklara karne hediyesi olan "Konser Adam" konseri ile başladı.

Vatandaşların ve özellikle de çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar sahneye inerek gönüllerince eğlendi. Konserler, sinema gösterimleri gibi ücretsiz etkinlikler yaz ayları boyunca hava şartlarının durumuna göre devam edecek, her hafta sonu çeşitli etkinlikler düzenlenecek.