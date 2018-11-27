Şehzadeler'den eğitime bir destek daha

İlçedeki Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin boya talebinde bulunduğu Şehzadeler Belediyesi talebe sessiz kalmayarak çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in talimatıyla ekipler okulu baştan başa boyayarak öğrencilerin daha güzel bir binada eğitim almasını sağladı.

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Dağdelen, “FETÖ'nün elinde olan okulumuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devlete geçti. Ancak okulumuzun fiziki yapısında sıkıntılar vardı. Boyaları kötü bir hale gelmişti. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alması için bizlere her zaman destekte bulunan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e talepte bulunduk. Sağ olsun başkanımız talebimizi yerine getirdi. Belediyeden gelen ekiplerimiz okulumuzu güzel bir şekilde boyadı. Okulumuz eskisine göre daha güzel oldu. Katkılarından dolayı Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyoruz” dedi.