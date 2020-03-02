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Şehzadeler'den yetişkinler için İngilizce kursu

Şehzadeler Belediyesi’nin yetişkinlere yönelik başlattığı İngilizce kursları, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde başladı.

Şehzadeler Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik başlattığı İngilizce kursları, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde başladı.


Şehzadeler Belediyesi açtığı kurslara bir yenisini daha ekledi. Belediye'nin yetişkinlere yönelik başlattığı İngilizce kursu, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde başladı. 50 kursiyer ile başlayan kurslar haftanın üç günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-17.00, 17.00-19.00 ve 19.00- 21.00 saatleri arasında verilecek. Üç ay sürecek kurslar sonunda kursu başarı ile bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sosyal Belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında vatandaşlarımız için açtığımız kurslarımıza İngilizce kursunu da ekledik. Vatandaşlarımız üç ay süreyle bu kurslara katılarak, yabancı dil öğrenecekler. Kurs sonrası başarılı olanlara bakanlık onaylı sertifikalarını vereceğiz.” dedi.

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