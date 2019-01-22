Şehzadeler'e yeni ticaret merkezi geliyor

Şehzadeler Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Adnan Menderes Mahallesindeki Şehir Hastanesinin karşısında bulunan alanda, civar mahalle sakinleri ile Hasta ve hasta yakınlarının faydalanacağı Şehzadeler Ticaret Merkezinde çalışmalar yakında başlıyor. Proje çalışmaları tamamlanan Şehzadeler Ticaret Merkezinin ihale aşamasında olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın faydasına olacak hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda Adnan Menderes Mahallesinde, Şehir Hastanesinin hemen karşısında mülkiyeti belediyemize ait olan bir alanda hem civar mahalle sakinlerimizin hem de hasta ve hasta yakınlarımızın faydalanacağı Şehzadeler Ticaret Merkezimi projemizi hayata geçiriyoruz. Yapacağımız bu güzel projemizden Adnan Menderes ve civar mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra hastanede tedavi gören hastalarımız ve hasta yakınlarımızda faydalana bilecek. Proje çalışmalarını tamamladığımız Ticaret Merkezimiz 2470 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Projemizde toplamda 19 adet işyeri olacak. Şehzadeler Ticaret Merkezimizin proje çalışmaları tamamlandı. İnşaat yapım işi ihale aşamasında olup ihale sürecinin tamamlanmasıyla Şubat ayı içerisinde yapımına başlayacağız. Yaz aylarında projenin inşaat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bu projemizi de halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.