Şehzadeler'in 16 milyonluk yatırımı hızla yükseliyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından 16 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirilecek olan Şehzadeler Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi projesinin inşaatı yükseliyor. Proje tamamlandığında öğrenciler son derece modern imkanlara sahip merkezde bir taraftan diledikleri gibi ders çalışabilecek diğer taraftan da merkez içerisinde yer alacak atölyelerde çeşitli konularda eğitim imkanı bulmuş olacak.

Şehzadeler Belediyesi'nin eski Adliye Lojmanları olarak bilinen Yarhasanlar Mahallesi'ndeki 1.453 metrekarelik alanda, 16 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçireceği Şehzadeler Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'nin inşaatı hızla devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Hemşerilerimizin geniş kütüphanesinden faydalanabileceği, gençlerimizin kitap okuyacağı, ders çalışacağı, gençlik merkezindeki etkinlik ve kurslardan istifade edebilecekleri, şehrin tam kalbinde, yürüme mesafesinde güzel ve modern, son teknoloji ile donatılmış bir mekan olacak.” dedi.

Millet Kütüphanesi

Millet Kütüphanesi'nin 44 metrekarelik bir alanda yer alacağını ifade eden Başkan Çelik, "Kitap okumak isteyen vatandaşlarımız, ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz, araştırmacılarımız buradan istifade edebilecekler. Bu kütüphanemiz okulların açık olduğu dönemde 24 saat halkımıza hizmet verecek. Son teknoloji elektronik sistemler ile donatılmış olacak olan bu alana gelen vatandaşlarımıza numaratör aracılığıyla birer numara verilecek ve bu sayede kişi hangi masaya oturacağını bilecek. Yine bu şekilde kişinin kullandığı masayı ne kadar süre ile kullandığının da takibi yapılacak. Kullanılan masa yarım saat boş bırakılırsa oradan yararlanmak için bekleyen bir diğer vatandaşımız o masaya yönlendirilecek. Bu katta ayrıca yer alacak ikram alanında Millet Kütüphanesi'nden istifade eden, vatandaşlarımıza belli saatlerde çorba ve çay servisi de ücretsiz olarak yapılacak." dedi.

Gençlik Merkezi ve atölyeler

Projenin gençlik merkezi kısmıyla ilgili de bilgi veren Başkan Çelik, "Burada 10 sınıfımız ve atölyelerimiz yer alacak. Tesisimizde, ülkemizin bütün dünyaya örnek olan milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda, gençlerimizin teknolojik bilimsel çalışmalar konusunda, kendilerini geliştirmelerini sağlayacak atölyelerimiz kurulacak. Bunlardan ilki Deneyap Üretim Merkezi olacak. Burada Kodlama Atölyemiz bulunacak. Öğrenci kardeşlerimiz robotik ve kodlama alanında kendilerini geliştirerek, üreten bir nesil olacak. Bir diğer merkezimiz Bilim Teknoloji Merkezimiz olacak. Burada da Matematik Atölyemiz yer alacak. Burada matematik bilimine ait ön öğrencilerimizin yargılarını yıkma ve matematiksel kavramları oyunlar aracılığı ile farkına varmadan içselleştirmesi sağlanacak. Müzik Eğitim Merkezimizi de tesisimizde hayata geçiriyoruz. Bu atölyemiz de, çocuklarımızın sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, gençlerimizin ritim ve işitsel algı becerilerinin geliştirilerek, müziğe karşı ilgisini artırmayı hedefleyen eğitimler yapılacaktır. Çocuklarımız bu merkezimizde bir yandan eğlenirken, bir yandan da müziği öğreneceklerdir. Bu alanda ayrıca, enstrüman ve seslerin aynı anda kayıt edilebileceği, son teknolojik imkânlarla, yapılmış bir ses stüdyomuz da yer alacaktır. E-spor alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerimizin teknolojik yeteneklerine de yatırım yaparak, e-Spor Merkezi'mizi de Gençlik Merkezimiz bünyesinde açıyoruz.” diye konuştu.