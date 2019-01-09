Şehzadeler'in Evde Bakım Hizmetleri devam ediyor

Şehzadeler Belediyesinin, geçtiğimiz yıl "Şehzadeler Hep Yanınızda" projesi kapsamında başlatmış olduğu Evde Bakım Hizmetleri yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Her alanda yaptığı çalışmalarla, Şehzadeler'de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Şehzadeler Belediyesi, geçtiğimiz yıl içerisinde "Şehzadeler Hep Yanınızda" projesi kapsamında başlatmış olduğu Evde Bakım Hizmetleri ile ilçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor. Proje kapsamında ilçede tespit edilen yardıma muhtaç vatandaşların evlerinde detaylı bir genel temizlik çalışması yapıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak her alanda halkımızın daha güzel bir Şehzadelerde daha rahat bir şekilde yaşamlarının sürdürmeleri için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu bağlamda Şehzadeler Hep Yanınızda Projemiz kapsamında Evde Bakım Hizmetleri çalışmamızı hayata geçirdik. Bu çalışma ile ilçemizde tespit etmiş olduğumuz yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın evlerinde periyodik olarak genel temizlik çalışması yapıyoruz. Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Evde Temizlik Hizmetleri ekibimiz bugüne kadar yaptığı ziyaretlerin sonucunda bugüne kadar 185 vatandaşımızın evlerini temizleyerek onlara ‘Şehzadeler Hep Yanınızda' Projesi kapsamında evlerinde halı mutfak tuvalet banyo mutfak ve camların temizliği yapılarak bu vatandaşlarımızın ihtiyacı giderilmiştir. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz projemiz, bu yılda devam edecek” dedi.