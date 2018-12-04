Şehzadeler'in hizmetlerine 2019'da zam yok

Şehzadeler Belediyesi Aralık ayı Belediye Meclis toplantısında belediye hizmetlerinden alınan ücretlerde 2018 yılı tarifesinin geçerli olması kabul edilerek, 2019'da belediye hizmetlerine zam yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

Şehzadeler Belediyesi Aralık ayı Belediye Meclis toplantısı, Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşti. Toplamda 16 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında 2019 yılında verilecek olan belediye hizmetlerinin 2018 yılındaki tarife üzerinden yapılması meclis üyelerinin oy birliğiyle ile kabul edilerek, 2019 yılı için belediye hizmetlerine zam yapılmadı. Şehzadeler Belediyesi olarak enflasyonla mücadeleye belediye olarak destek verdiklerini ifade eden Başkan Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 2019 yılında belediyemizin hizmetleri ile alakalı bir zam yapmadık. Belediye Meclisimizin inisiyatifinde olan hiçbir hizmete yeni bir zam yapmadık. Bu şekilde enflasyonla topyekun mücadeleye de bir katkı sağlamış oluyoruz. Bu gündem maddemiz komisyonlarda da oy birliği ile kabul edilmiştir. Bugün de tüm gruplarımızın oyu ile meclisimizden de oy birliği ile geçmiştir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Toplantının ardından Başkan Çelik ve meclis üyeleri Şehzadeler Park'ta incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.