Şehzadeler'in kadınları ilk yardımı öğrendi

Şehzadeler Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kızılay Manisa Şubesi iş birliğiyle hayata geçirdiği etkinlikte, Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Kurşunlu Han'daki sanat atölyelerinin kadın öğretmenleri ilk yardım eğitimi aldı.

Şehzadeler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediyenin Kızılay Manisa Şubesi iş birliğiyle hayata geçirdiği etkinlikte, Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Kurşunlu Han'daki sanat atölyelerinin kadın öğretmenleri ilk yardım eğitimi aldı. Kızılay eğitmenlerinin verdiği eğitimlerde katılımcı kadınlara tıkanıklıklar, zehirlenmeler, kanama, şok, havale, araçtan kazazede çıkarma gibi acil durumlarda neler yapabilecekleri uygulamalı olarak öğretildi. Eğitmenlerden önce konuları teorik olarak öğrenen katılımcılar daha sonra özel olarak hazırlanmış mankenler üzerinde kendileri ilk yardım yapmayı uygulama yaparak pekiştirdi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlik sonrası katılımcı kadınlar kendilerine bu imkanı sağlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Kızılay yetkililerine teşekkür etti.