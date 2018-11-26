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Şehzadeler'in minikleri 112'nin önemini öğrendi

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören minikler, 112 Acil Çağrı Merkezi ve acil ambulansın önemini öğrendi.


Şehzadeler Belediyesi Kreşinde öğrenim gören minikler, kreşe gelen Acil Tıp Uzmanlarından acil sağlık müdahaleleri hakkında bilgiler aldı. Şehzadeler'in minikleri 112 acil durum numarasının önemini eğlenerek öğrendi. Anlattıkları konular hakkında çocuklara sorular soran 112 ekibi, soruları bilen tüm miniklere 112 dergisi hediye etti. 112 yeleklerinden giyen minikler, gelen ambulansın içerisine binerek, ambulansta incelemelerde bulundu. Ambulansa binen minikler ambulans içerisinde büyük heyecan yaşadı.

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