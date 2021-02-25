Şehzadeler'in minikleri İngilizce öğrenecek

Şehzadeler Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim alan 3, 4, 5 ve 6 yaş gruplarına yönelik İngilizce eğitimleri başladı. Şehzadelerin minikleri, eğlenerek yabancı dil öğrenecek.

Şehzadeler Belediyesi eğitim hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi'nde bulunan Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim alan 3, 4, 5 ve 6 yaş gruplarına yönelik İngilizce eğitimleri başladı. 24 öğrencinin eğitim aldığı kreşte her yaş grubu için haftada bir gün, ikişer saatten verilecek derslerde, minik öğrenciler eğlenerek İngilizce öğrenecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Biz en güzel yatırımın insana yapılan yatırım olduğu inancındayız. Şehzadeler Belediyesi olarak hemşehrilerimizin eğitim anlamında her türlü ihtiyacına cevap verebilmek için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz eğitim hizmetlerimize yeni bir hizmeti daha eklemiş olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Ağaç yaşken eğilir' sözünden hareketle, Şehzadeler Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evimizdeki minik kardeşlerimiz için İngilizce dersleri vermeye başladık. Minik kardeşlerimiz haftada bir gün, ikişer saatten eğlenerek yabancı dil öğrenmenin keyfini yaşayacaklar.” dedi.