Şehzadeler'in minikleri karnelerini aldı

Manisa Şehzadeler Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşleri'nde eğitim gören 120 öğrenci, karne almanın heyecanını yaşadı.

Şehzadeler Belediyesinin Erler Caddesi ve Fatih Parkı içerisindeki gündüz bakım evi ve kreşlerinde eğitim gören 120 öğrenci, karnelerini Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir'in elinden alarak, tatile çıktı. Minikler karne ve hediyelerini büyük bir sevinç içinde aldı. Başkan Yardımcısı Yener, minik öğrenciler ile yakından ilgilenerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Karne törenlerinde miniklerin heyecan ve mutluluklarını paylaşan Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, “Bugün burada tatlı bir heyecan var. Çocuklarımızın, yavrularımızın, aileleri tarafından belediyemize, buradaki hocalarımıza emanet edilen geleceğimizin teminatı çocuklarımızın karne sevinci var. Biraz önce karnelerini kendilerine takdim ettik. Hepsi birbirinden başarılı maşallah. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı okul öncesi eğitimi ile en iyi şekilde yetiştirmek bizim toplum olarak görevimiz. Bugün burada emeği geçen tüm hocalarımıza, çalışanlarımıza, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yavrularımız devlete, millete, insanlığa çok faydalı olur, hayırlı işlere imza atarlar. Biz de onların eğitimlerine bir nebze de katkıda bulunduğumuz için Şehzadeler ailesi olarak çok mutlu oluruz. Yavrularımıza iyi tatiller diliyorum” dedi.