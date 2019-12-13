Şehzadeler'in minikleri Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Şehzadeler Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Şehzadeler'in minikleri yerli malının önemini eğlenerek öğrendi.

Her önemli gün ve haftada farklı bir etkinlik düzenleyen Şehzadeler Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evleri öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeni ile bir etkinlik düzenleyerek yerli malının önemine dikkat çekti. Şehzadeler'in minikleri, düzenlenen etkinlikle bir yandan yerli malı kullanımının önemini öğrenirken diğer yandan da eğlenceli saatler geçirdi.