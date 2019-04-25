Şehzadeler'in Muaythai şampiyonu milli takımda

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün Muaythai sporcusu Atakan Delikan, 'Muaythai Dünya Gençler Şampiyonası'nda milli takım forması ile ülkemizi ve Şehzadeleri temsil etmeye hak kazandı.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Atakan Delikan, Türkiye Şampiyonasından sonra Türkiye ve Avrupa kupası şampiyonlarının yarıştığı Türkiye'nin en prestijli turnuvası olan 'Muaythai Dünya Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi milli forma ile temsil edecek. Kulüp Başkanı Ali Özyiğit, “Sporcumuz Atakan, 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılan Türkiye Şampiyonasında tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmuş, 19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan milli takım seçmelerinde de birinci olarak Eylül ayında yapılacak Muaythai Dünya Gençler Şampiyonasında milli takım forması ile ülkemizi ve Şehzadelerimizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Başta her türlü maddi ve manevi desteğini yanımızda hissettiğimiz Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e, sporcumuza, yönetim kurulu üyelerimize ve emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ederim” dedi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, şampiyonlar şampiyonu olan Atakan Delikan, kulüp yönetici ve antrenörlerini elde edilen başarıdan dolayı tebrik ederek, “Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün sporcuları almış olduğu başarılar ile bizlerin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan birçok müsabakaya katılan sporcularımız, almış oldukları başarılar ile hem Şehzadelerimiz, hem Manisa'mız hem de ülkemizin adını her arenada duyurmaya devam ediyor. Sporcularımız bugüne kadar Muaythai'de 1 dünya şampiyonluğu, 1 dünya üçüncülüğü, 1 Avrupa ikinciliği, 1 Avrupa üçüncülüğü, 2 altın kemer ünvanı; kick boksta 1 Avrupa üçüncülüğü; Wu-shu'da 2 Balkan şampiyonluğu, 1 uluslararası kupa şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği elde etmişlerdir. Son olarak sporcumuz Atakan Delikan da milli takım seçmelerinde birinci olarak Eylül ayında yapılacak Muaythai Dünya Gençler Şampiyonasında milli takım forması ile ülkemizi ve Şehzadelerimizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Sporcu kardeşimize, kulüp yöneticilerimize ve antrenör hocamıza çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.